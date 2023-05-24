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Суд признал геноцидом убийства оккупантами населения Воронежской области в 1942—1943 годах

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Суд в России признал геноцидом массовые убийства оккупантами населения Воронежской области в 1942—1943 годах.
Суд признал геноцидом убийства оккупантами населения Воронежской области в 1942—1943 годах
  • © РИА Новости / Галина Санько

С заявлением об установлении этого факта в суд обратился прокурор Воронежской области Николай Саврун, сообщает ТАСС.

«Суд решил: заявление прокурора Воронежской области удовлетворить», — сказал судья.

В марте суд удовлетворил заявление прокуратуры об установлении факта геноцида народов СССР в 1941—1943 годах в Белгородской области войсками Германии и их пособниками.

В декабре прошлого года президент России Владимир Путин поручил Генпрокуратуре и Следственному комитету продолжать работу по правовой оценке действий нацистов и их пособников в годы Великой Отечественной войны.

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