Суд признал геноцидом убийства оккупантами населения Воронежской области в 1942—1943 годах
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С заявлением об установлении этого факта в суд обратился прокурор Воронежской области Николай Саврун, сообщает ТАСС.
«Суд решил: заявление прокурора Воронежской области удовлетворить», — сказал судья.
В марте суд удовлетворил заявление прокуратуры об установлении факта геноцида народов СССР в 1941—1943 годах в Белгородской области войсками Германии и их пособниками.
В декабре прошлого года президент России Владимир Путин поручил Генпрокуратуре и Следственному комитету продолжать работу по правовой оценке действий нацистов и их пособников в годы Великой Отечественной войны.