Суд удовлетворил заявление о геноциде народов СССР войсками Германии в Белгородской области

Суд удовлетворил заявление прокуратуры об установлении факта геноцида народов СССР в 1941—1943 годах в Белгородской области войсками Германии и их пособниками, сообщила Генпрокуратура России.

Заявление было направлено в суд по поручению генерального прокурора Игоря Краснова.

«В суде установлено, что в период с 1941 по 1943 год на территории Белгородской области немецко-фашистскими захватчиками были сформированы карательные батальоны, которые массово уничтожали советских граждан и военнопленных, производили незаконные аресты, применяли жестокие пытки и истязания», — говорится в сообщении прокуратуры.

Например, в начале февраля 1942 года в районе камышитового завода в селе Михайловка от рук немецких захватчиков погибли около 2 тыс. человек: людей группами по 40—50 человек загоняли в сараи, где расстреливали и сжигали.

Всего за период временной оккупации Белгородской области были истреблены более 71,7 тыс. человек.

В декабре прошлого года президент России Владимир Путин поручил Генпрокуратуре и Следственному комитету продолжать работу по правовой оценке действий нацистов и их пособников в годы Великой Отечественной войны.