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Дело о признании действий нацистов под Сталинградом геноцидом народов СССР поступило в суд

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Волгоградский областной суд принял к производству дело, состоящее из 14 томов, о признании геноцидом народов СССР действий нацистов под Сталинградом.
Дело о признании действий нацистов под Сталинградом геноцидом народов СССР поступило в суд
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на объединённую пресс-службу судов общей юрисдикции региона.

В сообщении сказано, что суд принял к производству заявление прокурора региона о признании преступлений, совершённых нацистами в период Великой Отечественной войны на территории Волгоградской (Сталинградской) области, «военными преступлениями, преступлениями против человечности и геноцидом национальных и этнических групп, представляющих собой население СССР».

Уточняется, что дело состоит из 14 томов, содержащих сведения о преступлениях нацистов в отношении не менее 130 тыс. мирных жителей.

Ранее в пресс-службе Генпрокуратуры России сообщили, что прокуратура Волгоградской области подала заявление в суд о признании геноцидом преступлений нацистов и их пособников в Сталинграде в годы Великой Отечественной войны.

25 мая прокуратура Московской области направила в суд заявление с просьбой признать геноцидом народов СССР во время Великой Отечественной войны преступления нацистов в Подмосковье.

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