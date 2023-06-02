Прокуратура попросила признать геноцидом действия гитлеровцев в Сталинграде

Прокуратура Волгоградской области подала заявление в суд о признании геноцидом преступлений нацистов и их пособников в Сталинграде в годы Великой Отечественной войны.

Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры России.

«Прокурор Волгоградской области направил в суд заявление о признании военными преступлениями и преступлениями против человечности, геноцидом... преступлений, совершённых немецко-фашистскими захватчиками и их пособниками на оккупированной в период с июля 1942 года по февраль 1943 года территории региона», — говорится в сообщении.

Ранее прокуратура Московской области направила в суд заявление с просьбой признать геноцидом народов СССР во время Великой Отечественной войны преступления нацистов в Подмосковье.