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Прокуратура попросила признать геноцидом действия гитлеровцев в Сталинграде

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Прокуратура Волгоградской области подала заявление в суд о признании геноцидом преступлений нацистов и их пособников в Сталинграде в годы Великой Отечественной войны.
Прокуратура попросила признать геноцидом действия гитлеровцев в Сталинграде
  • РИА Новости

Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры России.

«Прокурор Волгоградской области направил в суд заявление о признании военными преступлениями и преступлениями против человечности, геноцидом... преступлений, совершённых немецко-фашистскими захватчиками и их пособниками на оккупированной в период с июля 1942 года по февраль 1943 года территории региона», — говорится в сообщении.

Ранее прокуратура Московской области направила в суд заявление с просьбой признать геноцидом народов СССР во время Великой Отечественной войны преступления нацистов в Подмосковье.

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