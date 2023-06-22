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Более 20 добровольческих формирований заключили контракты с Минобороны России

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Уже более 20 добровольческих формирований, участвующих в спецоперации на Украине, заключили контракты с Минобороны России.

«Командиры ещё четырёх добровольческих подразделений подписали контракты с представителем Минобороны России», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что уже более 20 добровольческих формирований подписали контракты с Минобороны.

Подписанные контракты определяют правовое регулирование добровольцев в зоне спецоперации.

10 июня министр обороны России Сергей Шойгу подписал приказ о порядке прохождения службы в добровольческих организациях. До 1 июля с Минобороны подпишут контракты добровольческие отряды, чтобы получить необходимый правовой статус и организовать обеспечение.

12 июня Министерство обороны подписало первый контракт с добровольческим отрядом «Ахмат», который был подготовлен Российским университетом специального назначения.

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