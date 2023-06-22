Более 20 добровольческих формирований заключили контракты с Минобороны России
«Командиры ещё четырёх добровольческих подразделений подписали контракты с представителем Минобороны России», — говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что уже более 20 добровольческих формирований подписали контракты с Минобороны.
Подписанные контракты определяют правовое регулирование добровольцев в зоне спецоперации.
10 июня министр обороны России Сергей Шойгу подписал приказ о порядке прохождения службы в добровольческих организациях. До 1 июля с Минобороны подпишут контракты добровольческие отряды, чтобы получить необходимый правовой статус и организовать обеспечение.
12 июня Министерство обороны подписало первый контракт с добровольческим отрядом «Ахмат», который был подготовлен Российским университетом специального назначения.