Военный медик заявил об опасности распространения холеры после ЧП на Каховской ГЭС
«Вибрион холеры развивается в воде. Затопление поверхности, размытие могильников, где старая инфекция могла сохраняться, — это причина потенциальной опасности», — цитирует ТАСС Кузьмича.
По его словам, при размытии старый слой земли поднимается и представляет опасность.
Он отметил, что сейчас размытию подвергаются даже захоронения времён Великой Отечественной войны.
Ранее сообщалось, что почти 1 тыс. человек прошли вакцинацию от инфекционных заболеваний в Херсонской области после ЧП на Каховской ГЭС.
В регионе развернули прививочную кампанию с целью предотвратить возможное распространение инфекций.