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Военный медик заявил об опасности распространения холеры после ЧП на Каховской ГЭС

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После ЧП на Каховской ГЭС на затопленных территориях существует опасность распространения холеры, заявил доцент кафедры военно-полевой терапии Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова Владимир Кузьмич.

«Вибрион холеры развивается в воде. Затопление поверхности, размытие могильников, где старая инфекция могла сохраняться, — это причина потенциальной опасности», — цитирует ТАСС Кузьмича.

По его словам, при размытии старый слой земли поднимается и представляет опасность.

Он отметил, что сейчас размытию подвергаются даже захоронения времён Великой Отечественной войны.

Ранее сообщалось, что почти 1 тыс. человек прошли вакцинацию от инфекционных заболеваний в Херсонской области после ЧП на Каховской ГЭС.

В регионе развернули прививочную кампанию с целью предотвратить возможное распространение инфекций.

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