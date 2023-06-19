Специалисты Минздрава Херсонской области не выявили в регионе холеры и других инфекций

В Херсонской области не выявили случаев холеры и других опасных инфекционных заболеваний на фоне разрушения Каховской ГЭС и дальнейших подтоплений, заявили в Минздраве региона.

«Не зафиксировано ни вспышечной, ни массовой заболеваемости опасными кишечными инфекционными заболеваниями, в том числе холерой и другими природно-очаговыми инфекциями», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что почти 1 тыс. человек прошли вакцинацию от инфекционных заболеваний в Херсонской области после ЧП на Каховской ГЭС.

В регионе развернули прививочную кампанию с целью предотвратить возможное распространение инфекций.