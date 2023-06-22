Матвиенко заявила о фашизации политических элит Запада

В странах Запада происходит фашизация политических элит, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

В своём приуроченном к 22 июня сообщении в блоге на сайте Совфеда Матвиенко отметила, что нацизм пришёл к власти на Украине в результате госпереворота в 2014 году.

По её словам, призывы убивать русских открыто поддерживаются на Западе.

«Конечно, и сам Запад, занимаясь подобными манипуляциями, не сможет оставаться незапятнанным. Считаю, уже есть все основания говорить об определённой фашизации его политики, его элит», — написала она.

Спикер отметила, что это либеральный по риторике и тоталитарный по сути строй.

8 мая зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев отметил, что наша страна в 1945 году искоренила фашизм и в наши дни, несомненно, сокрушит чудовищный бандеровский неонацизм.

По его словам, в России всегда будут помнить героев Второй мировой войны.