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В Ставрополе рассказали о мероприятиях ко Дню молодёжи

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В Ставрополе рассказали о программе мероприятий, приуроченных ко Дню молодёжи. Он будет отмечаться в субботу, 24 июня.
В Ставрополе рассказали о мероприятиях ко Дню молодёжи
  • Gettyimages.ru
  • © martin-dm

Об этом сообщает «СвоёТВ» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

«В краевой столице насчитывается более 150 тыс. молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет. Это и коренные ставропольцы, и приезжие студенты, работающая молодёжь», — заявили в мэрии.

В частности, на 24 июня запланирован городской турнир по баскетболу.

На следующий день состоится городской чемпионат «Камень — ножницы — бумага», чемпионат ставропольских рекордов, выступление театра песни «Вива».

Ранее RIA56 сообщало, что в Оренбурге рассказали о программе мероприятий ко Дню молодёжи.

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