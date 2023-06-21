В Ставрополе рассказали о мероприятиях ко Дню молодёжи
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Об этом сообщает «СвоёТВ» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.
«В краевой столице насчитывается более 150 тыс. молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет. Это и коренные ставропольцы, и приезжие студенты, работающая молодёжь», — заявили в мэрии.
В частности, на 24 июня запланирован городской турнир по баскетболу.
На следующий день состоится городской чемпионат «Камень — ножницы — бумага», чемпионат ставропольских рекордов, выступление театра песни «Вива».
Ранее RIA56 сообщало, что в Оренбурге рассказали о программе мероприятий ко Дню молодёжи.