Гендиректор Центра Грабаря: угроз для сохранности «Троицы» в храме Христа Спасителя нет

Гендиректор Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени академика И.Э. Грабаря Дмитрий Сергеев сообщил, что температурный режим для иконы «Троица» Андрея Рублёва в храме Христа Спасителя поддерживается в пределах нормы.

Об этом пишет ТАСС.

«Температура там поддерживается в пределах установленной нормы, а влажность несколько отличается от идеальной, желаемой, той, к которой привыкла икона», — рассказал он.

Сергеев уточнил, что внутри капсулы отсутствуют резкие скачки показателей температурно-влажностного режима, которые являются самым опасным фактором, который мог бы угрожать сохранности иконы.

18 июня в Минкультуры сообщили, что икона «Троица» Андрея Рублёва находится в храме Христа Спасителя, она в стабильном состоянии.

В мае сообщалось, что икону «Троица» по решению президента России Владимира Путина передали РПЦ.

Глава Минкультуры России Ольга Любимова заявила, что реставрация иконы «Троица» Андрея Рублёва, по нынешним оценкам специалистов, может занять до года. В интервью «Известиям» она отметила, что для обсуждения плана реставрации и сроков будет созван научный совет Центра Грабаря, где «собраны лучшие силы» российских реставраторов.