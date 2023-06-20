В Удмуртии проверили своё здоровье 150 тысяч жителей с начала года

В Удмуртии в январе — мае 2023 года проверили своё здоровье почти 150 тыс. жителей, заявили в пресс-службе регионального Минздрава.

Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин».

В рамках диспансеризации специалисты осмотрели более 123 тыс. человек.

Профилактические осмотры прошли ещё 26,5 тыс. жителей.

В результате выявлено 12 тыс. случаев заболеваний.

«Радует, что к прохождению диспансеризации стали более ответственно относиться жители Удмуртии трудоспособного возраста. За пять месяцев более половины прошедших профилактические мероприятия — это работающие граждане», — заявила главный внештатный специалист Минздрава региона по медицинской профилактике Ольга Краснова.

Ранее НСН сообщала, что в Москве начал работать новый сервис искусственного интеллекта, способный распознать рассеянный склероз на магнитно-резонансной томографии.