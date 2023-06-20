В Удмуртии проверили своё здоровье 150 тысяч жителей с начала года
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Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин».
В рамках диспансеризации специалисты осмотрели более 123 тыс. человек.
Профилактические осмотры прошли ещё 26,5 тыс. жителей.
В результате выявлено 12 тыс. случаев заболеваний.
«Радует, что к прохождению диспансеризации стали более ответственно относиться жители Удмуртии трудоспособного возраста. За пять месяцев более половины прошедших профилактические мероприятия — это работающие граждане», — заявила главный внештатный специалист Минздрава региона по медицинской профилактике Ольга Краснова.
Ранее НСН сообщала, что в Москве начал работать новый сервис искусственного интеллекта, способный распознать рассеянный склероз на магнитно-резонансной томографии.