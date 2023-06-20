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Госдума приняла закон о возможности призыва осуждённых на службу по контракту в ВС России

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Государственная дума приняла закон о возможности призыва осуждённых за нетяжкие преступления на службу в Вооружённые силы России по контракту.
Госдума приняла закон о возможности призыва осуждённых на службу по контракту в ВС России
  • РИА Новости
  • © Алексей Майшев

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на текст пояснительной записки, данная норма будет действовать на период мобилизации, военного положения и военного времени по отношению к гражданам, имеющим судимость и желающим поступить на военную службу по контракту.

Также законом предполагается возможность заключения контрактов с ВС России гражданами, которые признаны ограниченно годными.

Ранее в Госдуму был внесён законопроект о правовых гарантиях освобождения от уголовной ответственности лиц, которые заключили контракт с ВС России в период мобилизации, а также военного положения. 

Согласно проекту, последующее освобождение от ответственности и погашение судимости будут возможны после получения госнаграды либо в связи с увольнением с военной службы по ряду оснований.

10 июня министр обороны России Сергей Шойгу подписал приказ о порядке прохождения службы в добровольческих организациях.

Также сообщалось, что в российские вооружённые силы на военную службу по контракту с начала июня принято более 13,5 тыс. человек

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