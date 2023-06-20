Госдума приняла закон о возможности призыва осуждённых на службу по контракту в ВС России
- РИА Новости
- © Алексей Майшев
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на текст пояснительной записки, данная норма будет действовать на период мобилизации, военного положения и военного времени по отношению к гражданам, имеющим судимость и желающим поступить на военную службу по контракту.
Также законом предполагается возможность заключения контрактов с ВС России гражданами, которые признаны ограниченно годными.
Ранее в Госдуму был внесён законопроект о правовых гарантиях освобождения от уголовной ответственности лиц, которые заключили контракт с ВС России в период мобилизации, а также военного положения.
Согласно проекту, последующее освобождение от ответственности и погашение судимости будут возможны после получения госнаграды либо в связи с увольнением с военной службы по ряду оснований.
10 июня министр обороны России Сергей Шойгу подписал приказ о порядке прохождения службы в добровольческих организациях.
Также сообщалось, что в российские вооружённые силы на военную службу по контракту с начала июня принято более 13,5 тыс. человек.