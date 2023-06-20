Стоматолог Мартынова: заболевания полости рта могут привести к проблемам с сердцем и ЖКТ
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Кариес и заболевания дёсен могут привести к проблемам с пищеварением и ослаблению иммунной системы, сообщила специалист в разговоре с «Газетой.Ru».
По её словам, нарушение положения или отсутствие зубов препятствует качественному пережёвыванию пищи, что со временем влечёт ряд заболеваний ЖКТ, таких как гастрит.
Воспаление дёсен может привести к пародонтиту, при котором бактерии попадают в кровь и способствуют хроническим заболеваниям внутренних органов, предупредила Мартынова.
Стрептококки, бактерии, вызывающие кариес, также могут вызывать ангину, ушные инфекции и заболевания сердца, заключила она.
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