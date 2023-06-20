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Стоматолог Мартынова: заболевания полости рта могут привести к проблемам с сердцем и ЖКТ

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Стоматолог-терапевт, стоматолог-пародонтолог кандидат медицинских наук «СМ-Стоматологии» Елена Мартынова рассказала, что плохая гигиена полости рта может привести к серьёзным проблемам со здоровьем.
Стоматолог Мартынова: заболевания полости рта могут привести к проблемам с сердцем и ЖКТ
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Кариес и заболевания дёсен могут привести к проблемам с пищеварением и ослаблению иммунной системы, сообщила специалист в разговоре с «Газетой.Ru».

По её словам, нарушение положения или отсутствие зубов препятствует качественному пережёвыванию пищи, что со временем влечёт ряд заболеваний ЖКТ, таких как гастрит.

Воспаление дёсен может привести к пародонтиту, при котором бактерии попадают в кровь и способствуют хроническим заболеваниям внутренних органов, предупредила Мартынова.

Стрептококки, бактерии, вызывающие кариес, также могут вызывать ангину, ушные инфекции и заболевания сердца, заключила она.

Ранее хирург-флеболог Виктор Пасов в интервью Nation News рассказал, кто предрасположен к тромбозам.

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