Российские выпускники назвали IT и медицину приоритетными сферами для поступления

Аналитики исследовательского центра «Зарплаты.ру» провели опрос среди выпускников школ и выяснили, какие сферы они рассматривают в этом году для получения профессии. Результаты имеются в распоряжении RT.

Так, по мнению опрошенных, приоритетные профессиональные сферы для поступления: IT — 15%, медицина — 14%, юриспруденция и образование — по 10%, госслужба — 8%, сфера услуг и финансы — по 6%, промышленность — 5%, маркетинг, PR — 4%, строительство и транспорт — по 3%, энергетика, сфера культуры, искусства — по 2%.

Кроме того, несколько сфер для поступления планируют рассматривать 12% абитуриентов.

Основным критерием выбора профессии более трети опрошенных (38%) называют высокий доход, 27% — востребованность профессии или гарантированное трудоустройство, 18% — карьерные перспективы, а 17% важна работа по специальности, говорится в исследовании.

Для поступления 35% опрошенных планируют переезжать в другой город, не против такой возможности 34%, а 31% участников опроса будут поступать в учебное заведение в своём городе, выяснили аналитики.

Так, в пятёрку городов, в которые поступающие хотели бы переехать на обучение, вошли Москва — 30%, Санкт-Петербург — 29%, Новосибирск — 11%, Екатеринбург — 9% и Краснодар — 7%.

Кроме того, по данным опроса, 76% опрошенных планируют получить высшее образование, а 24% — средне-специальное. При этом очно хотят учиться 82% респондентов, добавили эксперты центра.

Отмечается, что только бюджетную форму обучения назвали 58% участников опроса, по 4% выпускников рассматривают целевое обучение и обучение по контракту, а 34% выбрали вариант «без разницы».

Всего в опросе приняли участие более 1,8 тыс. российских выпускников школ.

Ранее аналитики провели опрос среди студентов колледжей и вузов и узнали, планируют ли они подрабатывать на летних каникулах.