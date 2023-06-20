В Минцифры заявили, что IT-специалисты сами начали возвращаться в Россию

Глава российского Минцифры Максут Шадаев заявил об отсутствии необходимости в программе возвращения IT-специалистов в Россию, так как они сами уже возвращаются в страну.

Соответствующее заявление он сделал на конференции CNews Forum Кейсы 2023.

«Хорошая новость — пока мы работали, они начали возвращаться, и мы это видим по всем показателям рекрутинговых площадок», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, примерно через неделю-две ведомство сможет сообщить, сколько конкретно специалистов вернулись. По мнению министра, данная цифра «достаточно значимая».

«Такой, отдельной программы — не потребовалось. Мы разговариваем с IT-компаниями — говорят, что многие возвращаются уже сами по себе», — добавил он.

В начале июня премьер-министр России Михаил Мишустин предложил уехавшим из страны IT-специалистам вернуться.