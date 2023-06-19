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Специалист Калинкин заявил об отсутствии единого мнения в вопросе перехода на летнее время

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Полина Полетаева
Руководитель Центра медицины сна МГУ им. М.В. Ломоносова Александр Калинкин в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что 21 июня в Госдуму будет внесён законопроект о возврате переходов на летнее время.
Специалист Калинкин заявил об отсутствии единого мнения в вопросе перехода на летнее время
  • РИА Новости

Специалист напомнил, что несколько лет назад были дебаты, в том числе и на законодательном уровне, об отмене перехода на летнее время.

«Если мы вспомним всю историю этого вопроса, то изменение времени на летнее/зимнее время происходило более семидесяти раз. И периодически этот вопрос до сих пор поднимается. Это говорит только о том, что единого мнения по этому вопросу нет», — рассказал Калинкин.

Он добавил, что научных данных, чётко позволяющих ответить на вопрос о целесообразности перехода, просто недостаточно.

Собеседник RT также отметил, что подобный переход, с точки зрения здоровья, отразится на людях, работающих по фиксированному графику.

«Для многих это достаточно стрессовая ситуация. По имеющимся научным данным, это может приводить к ухудшению определённых заболеваний, прежде всего сердечно-сосудистой системы. Обычно это делается весной или осенью, когда большинство активно работает. И для многих людей это достаточно чувствительно. Но, ещё раз повторю, речь идёт о людях с фиксированным рабочим графиком. Для людей с плавающим графиком, в принципе, ситуация пройдёт незаметно, потому что у них зачастую время засыпания и пробуждения не фиксированное», — считает сомнолог.

По его мнению, предложение о переходе на летнее может оказать положительное влияние на экономику.

«Увеличение светового дня, его большее соответствие поясному времени, действительно, в некоторых случаях улучшает ситуацию», — добавил Калинкин.

В заключение специалист выразил мнение, что при введении подобного законопроекта необходимо опираться на научные данные и чёткое знание всех положительных и отрицательных моментов перехода.  

Ранее депутат Госдумы Михаил Матвеев сообщил, что законопроект о возврате переходов на летнее время будет внесён в Госдуму в день летнего солнцестояния — в среду, 21 июня.

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