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Депутат Матвеев: проект о летнем времени внесут в Госдуму в день летнего солнцестояния

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Законопроект о возврате переходов на летнее время будет внесён в Госдуму в день летнего солнцестояния в среду, 21 июня.
Депутат Матвеев: проект о летнем времени внесут в Госдуму в день летнего солнцестояния
  • РИА Новости

Об этом сообщил депутат Госдумы Михаил Матвеев.

«Законопроект о возврате переходов на летнее время будет внесён в Госдуму в день летнего солнцестояния, 21 июня», — написал он в Telegram.

В апреле сообщалось, что правительство России не поддержало законопроект о переходе на летнее и зимнее время депутата Госдумы Михаила Матвеева.

В заключении было указано, что «к материалам законопроекта отсутствует информация об объёмах и источниках финансирования соответствующих расходов».

Также в материалах не было основных технологических и организационных мероприятий, которые будут необходимы для перехода на летнее время.

Ранее аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы провели опрос и выяснили, как россияне относятся к идее вернуться к переходу на летнее и зимнее время

Так, 20% россиян хотели бы жить по сезонному времени с переводом часов весной и осенью, 29% респондентов устраивает жизнь по зимнему времени, как сейчас, а 6% хотели бы жить по летнему времени.

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