Правительство России не поддержало проект о переходе на летнее время

Правительство России не поддержало законопроект о переходе на летнее и зимнее время депутата Госдумы Михаила Матвеева.

В заключении, как пишет РИА Новости, указано, что «к материалам законопроекта отсутствует информация об объёмах и источниках финансирования соответствующих расходов».

Также в материалах не указаны основные технологические и организационные мероприятия, которые будут необходимы для перехода на летнее время.

Аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы провели опрос и выяснили, как россияне относятся к идее вернуться к переходу на летнее и зимнее время.

Так, 20% россиян хотели бы жить по сезонному времени с переводом часов весной и осенью, 29% респондентов устраивает жизнь по зимнему времени, как сейчас, а 6% хотели бы жить по летнему времени.

Как рассказали специалисты, 35% россиян всё равно, по какому времени жить, а 10% затруднились ответить.

Вернуться к переходу на зимнее и летнее время чаще остальных хотели бы респонденты старше 45 лет (25%), говорится в исследовании SuperJob.

По сравнению с аналогичным исследованием 2021 года стало чуть больше тех, кто просит оставить всё как есть и хочет жить по постоянному зимнему времени: 26% два года назад и 29% сейчас.