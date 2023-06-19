Диетолог Русакова: фастфуд и алкоголь разрушительно влияют на сосуды
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Основную угрозу здоровью сосудов несут продукты с добавленным сахаром, объяснила специалист в разговоре с «Вечерней Москвой».
Однако самой опасной комбинацией, по мнению Русаковой, является сочетание сахара и жира. Одним из типичных примеров такой пищи можно считать фастфуд.
Вредна пища с большим содержанием холестерина: жирные сорта мяса, внутренности животных и жир животного происхождения, отметила Русакова.
Также на сосуды негативно влияют некоторые напитки, предупредила специалист, прежде всего алкоголь и газировка.
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