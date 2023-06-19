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Диетолог Русакова: фастфуд и алкоголь разрушительно влияют на сосуды

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Врач-диетолог Дарья Русакова, кандидат медицинских наук, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов, перечислила продукты, которые разрушительным образом влияют на сосуды.
Диетолог Русакова: фастфуд и алкоголь разрушительно влияют на сосуды
  • Gettyimages.ru

Основную угрозу здоровью сосудов несут продукты с добавленным сахаром, объяснила специалист в разговоре с «Вечерней Москвой».

Однако самой опасной комбинацией, по мнению Русаковой, является сочетание сахара и жира. Одним из типичных примеров такой пищи можно считать фастфуд.

Вредна пища с большим содержанием холестерина: жирные сорта мяса, внутренности животных и жир животного происхождения, отметила Русакова.

Также на сосуды негативно влияют некоторые напитки, предупредила специалист, прежде всего алкоголь и газировка.

Ранее врач-диетолог Марият Мухина в беседе с Nation News рассказала, как питаться людям после 50 лет, чтобы сохранить здоровье.

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