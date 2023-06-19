Диетолог Русакова: фастфуд и алкоголь разрушительно влияют на сосуды

Врач-диетолог Дарья Русакова, кандидат медицинских наук, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов, перечислила продукты, которые разрушительным образом влияют на сосуды.

Основную угрозу здоровью сосудов несут продукты с добавленным сахаром, объяснила специалист в разговоре с «Вечерней Москвой».

Однако самой опасной комбинацией, по мнению Русаковой, является сочетание сахара и жира. Одним из типичных примеров такой пищи можно считать фастфуд.

Вредна пища с большим содержанием холестерина: жирные сорта мяса, внутренности животных и жир животного происхождения, отметила Русакова.

Также на сосуды негативно влияют некоторые напитки, предупредила специалист, прежде всего алкоголь и газировка.

Ранее врач-диетолог Марият Мухина в беседе с Nation News рассказала, как питаться людям после 50 лет, чтобы сохранить здоровье.