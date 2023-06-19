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Депутат Тумусов: рождаемость нужно повышать

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Полина Полетаева
Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов в беседе с RT прокомментировал предложение о разработке закона о статусе беременной, в котором будет закреплён её социальный статус и будут отражены гарантии государственной поддержки.
Депутат Тумусов: рождаемость нужно повышать
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Парламентарий отметил, что разработка данного законопроекта — «идея хорошая», но нужно изучить инициативу детально.

Он также напомнил, что на Петербургском международном экономическом форуме президент России Владимир Путин озвучил меры поддержки семей с детьми.

«В скором времени, видимо, озвученные президентом предложения будут оформлены в форме законопроекта. И можно будет вносить туда предложения, усиливающие уже предложенное... На слух, предложения (Ирины Волынец. — RT) звучат в этом русле, поэтому хотелось бы получить эти предложения», — добавил Тумусов.

По словам собеседника RT, он выступает за любые инициативы, поддерживающие и стимулирующие рождаемость.

«Нам надо повышать рождаемость, чтобы у нас численность была на соответствующем уровне», — заключил депутат.

Ранее уполномоченный по правам ребёнка в Татарстане, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец выступила с предложением разработать закон «О статусе и правовых гарантиях беременной», в котором будет закреплён социальный статус женщины, ожидающей ребёнка, и будут отражены гарантии государственной поддержки каждой беременной гражданки Российской Федерации, независимо от уровня дохода.

Волынец также просит рассмотреть ежемесячную денежную выплату в размере 1,5 МРОТ с месяца, следующего за месяцем постановки на медицинский учёт, независимо от факта трудоустройства.

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