В России предложили разработать закон о статусе беременной

Уполномоченный по правам ребёнка в Татарстане, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец выступила с предложением разработать закон «О статусе и правовых гарантиях беременной», в котором будет закреплён социальный статус женщины, ожидающей ребёнка, и будут отражены гарантии государственной поддержки каждой беременной гражданки Российской Федерации, независимо от уровня дохода.

Копии обращения на имена председателя комитета Госдумы по охране здоровья Бадмы Башанкаева и первого заместителя председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяны Буцкой есть в распоряжении RT.

«Прошу вас разработать и вынести на голосование проект федерального закона «О статусе и правовых гарантиях беременной», в котором будет закреплён социальный статус женщин, ожидающих ребёнка, и отражены социальные и правовые гарантии государственной поддержки каждой беременной гражданки Российской Федерации, независимо от уровня дохода и иных имущественных критериев», — говорится в обращении (есть в распоряжении RT).

Волынец также просит рассмотреть ежемесячную денежную выплату в размере 1,5 МРОТ с месяца, следующего за месяцем постановки на медицинский учёт, независимо от факта трудоустройства.

«Кроме получения ежемесячных выплат, прошу внести в законопроект гарантию бесплатной помощи социального работника в случае, если беременность протекает с осложнениями, для необходимой помощи по аналогии с помощью пенсионерам и иным социальным категориям граждан», — добавила она.

Волынец также считает необходимым предусмотреть в данном законопроекте ряд иных мер поддержки и привилегий, которые «имеют большое значение для беременных».

К ним относятся бесплатный проезд в городском и пригородном общественном транспорте, бесплатное лекарственное обеспечение, субсидии на ЖКУ в размере 30%, бесплатная парковка, специальные значки, в соответствии с которыми им обязаны уступать место в общественном транспорте, право внеочередного обслуживания в государственных учреждениях.

В настоящее время размер ежемесячного пособия равен 50% регионального прожиточного минимума для трудоспособного населения в регионе проживания.

Как сообщается на сайте Социального фонда России, выплаты начинаются с 12-й недели беременности и производятся до месяца родов или прерывания беременности. Деньги выплачиваются с месяца постановки на учёт, но не ранее наступления шести недель беременности.

Ранее Волынец обратилась к главе комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нине Останиной с просьбой поддержать её инициативу о проведении процедуры искусственного прерывания беременности исключительно по системе обязательного медицинского страхования.

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