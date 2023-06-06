В России предложили установить звание «Отец-герой» для воспитавших более 10 детей

Уполномоченный по правам ребёнка в Татарстане, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец обратилась к главе комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нине Останиной с просьбой поддержать инициативу об установлении звания «Отец-герой». По мнению омбудсмена, его можно было бы присваивать мужчинам, воспитавшим десять и более детей. Документ, содержащий детали обращения Волынец к Останиной, оказался в распоряжении RT.

Так, Волынец напомнила, что в России сегодня существует звание «Мать-героиня». Его установили в 2022 году для присвоения матерям, воспитавшим десять и более детей.

«Заслуги многодетных отцов никогда не отмечались на таком высоком уровне. Вместе с тем нельзя не учитывать роль отцов в семье. На плечи многодетных отцов зачастую ложится нагрузка по обеспечению семьи для достойного воспитания детей, а уделять время им при этом совсем непросто», — добавила омбудсмен.

По её словам, установление нового звания для отцов среди прочего могло бы поспособствовать повышению статуса отцовства и статуса многодетной семьи.

«Звание «Отец-герой» предлагаю вручать отцу одновременно с вручением матери звания «Мать-героиня». Ведь воспитание детей — это общая ответственность, общие заботы. Прошу вас поддержать и инициировать соответствующее обращение к правительству России. В свою очередь, выражаю готовность принять участие в заседаниях рабочей группы по обозначенному предложению», — резюмировала Волынец.

15 августа 2022 года российский президент Владимир Путин подписал указ, которым установил в стране звание «Мать-героиня» для родивших и воспитавших десять и более детей россиянок.