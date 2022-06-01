Волынец поддержала идею выплачивать 500 тысяч рублей удостоенным ордена «Родительская слава»
- РИА Новости
По словам Волынец, это очень достойная выплата и хорошее подспорье.
«Такого титула удостаиваются многодетные семьи, а в многодетной семье никакие деньги не будут лишними», — отметила омбудсмен.
Она также подчеркнула, что увеличение выплат семьям с детьми стимулирует деторождение.
«Здорово и символично, что именно сегодня, 1 июня, в Международный день защиты детей, поступила такая позитивная информация», — заключила Волынец.
Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин предложил увеличить единовременную выплату удостоенным ордена «Родительская слава» с 100 тыс. до 500 тыс. рублей.
Кроме того, Путин поддержал идею возродить почётное звание «Мать-героиня». Выплаты женщинам, получившим это звание, должны составить 1 млн рублей.