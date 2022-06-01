Путин предложил выплачивать 500 тысяч рублей удостоенным ордена «Родительская слава»

Президент России Владимир Путин предложил увеличить единовременную выплату удостоенным ордена «Родительская слава» с 100 тыс. до 500 тыс. рублей.

Об этом он сказал в ходе встречи с многодетными семьями, награждёнными орденами «Родительская слава».

Также российский лидер предложил установить при вручении медали ордена «Родительская слава» единовременную выплату в размере 200 тыс. рублей.

«При вручении самого ордена «Родительская слава» вместо 100 тыс. руб., как это было до сих пор, единовременно выплачивать 500 тыс. руб.», — отметил глава государства.

Кроме того, Путин поддержал идею возродить почётное звание «Мать-героиня». Выплаты женщинам, получившим это звание, должны составить 1 млн рублей.

RT ведёт трансляцию.