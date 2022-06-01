Владимир Путин поддержал идею возродить почётное звание «Мать-героиня»

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Президент России Владимир Путин поддержал идею возродить почётное звание «Мать-героиня». Выплаты женщинам, получившим это звание, должны составить 1 млн рублей.
Владимир Путин поддержал идею возродить почётное звание «Мать-героиня»
  • РИА Новости

Об этом он сказал во время видеоконференции с семьями, награждёнными орденами «Родительская слава».

«В целом условились серьёзно обновить и расширить положение указа президента о мерах по социальной поддержке многодетных семей. В том числе вернуть, хочу вот это подчеркнуть особо, вернуть, как это было ещё в советские времена, почётное звание «Мать-героиня», — отметил глава государства.

Ранее президент России подписал указ об упрощённом приёме детей-сирот из ДНР, ЛНР и с Украины в российское гражданство.

МВД России приступило к реализации указа.

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