Владимир Путин поддержал идею возродить почётное звание «Мать-героиня»
- РИА Новости
Об этом он сказал во время видеоконференции с семьями, награждёнными орденами «Родительская слава».
«В целом условились серьёзно обновить и расширить положение указа президента о мерах по социальной поддержке многодетных семей. В том числе вернуть, хочу вот это подчеркнуть особо, вернуть, как это было ещё в советские времена, почётное звание «Мать-героиня», — отметил глава государства.
Ранее президент России подписал указ об упрощённом приёме детей-сирот из ДНР, ЛНР и с Украины в российское гражданство.
МВД России приступило к реализации указа.