Президент России Владимир Путин поддержал идею возродить почётное звание «Мать-героиня». Выплаты женщинам, получившим это звание, должны составить 1 млн рублей.

Об этом он сказал во время видеоконференции с семьями, награждёнными орденами «Родительская слава».

«В целом условились серьёзно обновить и расширить положение указа президента о мерах по социальной поддержке многодетных семей. В том числе вернуть, хочу вот это подчеркнуть особо, вернуть, как это было ещё в советские времена, почётное звание «Мать-героиня», — отметил глава государства.

Ранее президент России подписал указ об упрощённом приёме детей-сирот из ДНР, ЛНР и с Украины в российское гражданство.

МВД России приступило к реализации указа.