МВД России приступило к реализации указа о гражданстве для сирот из Донбасса и с Украины
- РИА Новости
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«Упрощённый порядок применяется независимо от места их нахождения — на территории Российской Федерации или за её пределами», — говорится в сообщении ведомства.
С заявлением о приёме в гражданство может обратиться опекун ребёнка, его попечитель или опекун недееспособного лица, а также руководитель организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Президент России Владимир Путин ранее подписал указ об упрощённом приёме детей-сирот из ДНР, ЛНР и с Украины в российское гражданство.
До этого Путин подписал указ об упрощённом приёме в российское гражданство жителей Запорожской и Херсонской областей.