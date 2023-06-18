Кабмин направит около 3 млрд рублей новым регионам на докапитализацию ФРП

Более 2,9 млрд рублей получат Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области на докапитализацию региональных фондов развития промышленности (ФРП), сообщает кабмин России.

РИА Новости