Кабмин направит около 3 млрд рублей новым регионам на докапитализацию ФРП
- РИА Новости
«Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области получат федеральное финансирование на докапитализацию региональных фондов развития промышленности», — говорится в сообщении.
Отмечается, что соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.
Данная мера позволит увеличить темпы обновления производственных мощностей и простимулирует развитие промышленности в новых регионах.
Ранее вице-премьер России Дмитрий Чернышенко сообщил, что власти выделили более 36 тыс. бюджетных мест в вузах новых российских регионов.
Также врио губернатора Херсонской области Сальдо выразил мнение, что для новых российских регионов должен быть создан отдельный федеральный округ.