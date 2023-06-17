Фальков: основной этап интеграции вузов новых регионов должен завершиться в 2023 году

Глава Минобрнауки России Валерий Фальков заявил, что основной этап интеграции вузов новых регионов страны в российское образовательное пространство должен завершиться в 2023 году.

Об этом, как сообщает РИА Новости, он рассказал на полях ПМЭФ.

«Будем надеяться, что в 2023 году первый основной этап интеграции, он завершится», — сказал Фальков.

При этом он отметил, что в этом году также состоится первая приёмная кампания по общероссийским правилам в вузах новых регионов.

Ранее вице-премьер России Дмитрий Чернышенко сообщил, что власти выделили более 36 тыс. бюджетных мест в вузах новых российских регионов.

Также врио губернатора Херсонской области Сальдо выразил мнение, что для новых российских регионов должен быть создан отдельный федеральный округ.