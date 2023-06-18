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Шойгу поздравил военных медиков с профессиональным праздником

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Глава Минобороны России Сергей Шойгу поздравил военных медиков с профессиональным праздником — Днём медицинского работника.
Шойгу поздравил военных медиков с профессиональным праздником
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

«Шойгу выразил благодарность военным медикам за самоотверженный труд, профессионализм и верность воинскому и профессиональному долгу», — говорится в заявлении.

Глава оборонного ведомства отметил особый вклад военных медиков в оказание медицинской помощи раненым в ходе спецоперации на Украине.

29 мая Шойгу поздравил российских военных автомобилистов с профессиональным праздником, отметив, что автомобильные войска в ходе СВО эффективно выполняют поставленные перед ними задачи.

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