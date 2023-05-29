Шойгу: военные автомобилисты России эффективно выполняют задачи в ходе спецоперации

Министр обороны России, генерал армии Сергей Шойгу поздравил российских военных автомобилистов с профессиональным праздником, отметив, что автомобильные войска в ходе СВО эффективно выполняют поставленные перед ними задачи.