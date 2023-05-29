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Шойгу: военные автомобилисты России эффективно выполняют задачи в ходе спецоперации

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Министр обороны России, генерал армии Сергей Шойгу поздравил российских военных автомобилистов с профессиональным праздником, отметив, что автомобильные войска в ходе СВО эффективно выполняют поставленные перед ними задачи.

Текст поздравления опубликован в Telegram-канале оборонного ведомства.

«Сегодня воины-автомобилисты, верные героическим традициям предшественников, успешно овладевают новейшими образцами вооружения и военной техники, совершенствуют профессиональное мастерство», — говорится в сообщении.

Также Шойгу добавил, что военные автомобилисты работают в самых непростых условиях обстановки, при этом действуют чётко и грамотно.

Ранее Шойгу поздравил Юнармию с семилетием со дня образования.

Также 28 мая президент России Владимир Путин поздравил российских пограничников с профессиональным праздником.

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