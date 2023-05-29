Шойгу: военные автомобилисты России эффективно выполняют задачи в ходе спецоперации
Текст поздравления опубликован в Telegram-канале оборонного ведомства.
«Сегодня воины-автомобилисты, верные героическим традициям предшественников, успешно овладевают новейшими образцами вооружения и военной техники, совершенствуют профессиональное мастерство», — говорится в сообщении.
Также Шойгу добавил, что военные автомобилисты работают в самых непростых условиях обстановки, при этом действуют чётко и грамотно.
Ранее Шойгу поздравил Юнармию с семилетием со дня образования.
Также 28 мая президент России Владимир Путин поздравил российских пограничников с профессиональным праздником.