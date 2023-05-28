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Путин поздравил российских пограничников с профессиональным праздником

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Президент России Владимир Путин поздравил российских пограничников с профессиональным праздником.

Текст поздравления опубликован на сайте Кремля.

Российский президент поблагодарил пограничников за добросовестную службу и выразил убеждённость, что для защиты суверенитета и территориальной целостности России они будут использовать все свои силы и средства.

«Вы — потомки и наследники поколения победителей, сокрушившего нацизм, сегодня честно и достойно исполняете свой долг, решаете важнейшие, сложные задачи по защите государственной границы», — сказал Путин.

Он добавил, что служба по защите рубежей страны во все времена была ответственной и почётной. 

Особо российский лидер отметил всех пограничников, участвующих сегодня в специальной военной операции.

Ранее Путин поздравил российских полярников с профессиональным праздником.

Также сообщалось, что погранслужба ФСБ в 2022 году выявила 1,5 тыс. лиц, связанных с экстремизмом и терроризмом.

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