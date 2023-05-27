Погранслужба ФСБ в 2022 году выявила 1,5 тысячи лиц, связанных с экстремизмом и терроризмом
Об этом информирует ТАСС.
«Особую опасность в настоящее время представляют сторонники украинских националистических организаций», — сказал Кулишов.
При этом он отметил, что угроза проникновения на российскую территорию членов международных террористических и экстремистских организаций сохраняется.
Ранее президент России Владимир Путин поручил ФСБ усилить работу на российско-украинском участке границы.
Также сообщалось, что Госдума приняла закон, регулирующий движение грузового транспорта через госграницу.