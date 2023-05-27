Погранслужба ФСБ в 2022 году выявила 1,5 тысячи лиц, связанных с экстремизмом и терроризмом

Первый заместитель директора — руководитель Погранслужбы ФСБ России генерал армии Владимир Кулишов рассказал, что российские пограничники в минувшем году выявили при попытке проникновения в страну свыше 1,5 тыс. лиц, связанных с деятельностью террористических и экстремистских организаций.

Об этом информирует ТАСС.

«Особую опасность в настоящее время представляют сторонники украинских националистических организаций», — сказал Кулишов.

При этом он отметил, что угроза проникновения на российскую территорию членов международных террористических и экстремистских организаций сохраняется.

Ранее президент России Владимир Путин поручил ФСБ усилить работу на российско-украинском участке границы.

Также сообщалось, что Госдума приняла закон, регулирующий движение грузового транспорта через госграницу.