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Путин поздравил российских полярников с профессиональным праздником

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Президент России Владимир Путин поздравил российских полярников с профессиональным праздником.
Путин поздравил российских полярников с профессиональным праздником
  • РИА Новости

Текст поздравления опубликован на сайте Кремля.

Как отметил российский лидер, благодаря компетентности и таланту российских полярников были созданы новые морские и воздушные трассы, открыты месторождения полезных ископаемых.

Кроме того, полярники внесли вклад в создание надёжной базы для решения стратегических задач развития, подчеркнул Путин.

Глава государства пожелал всем причастным к празднику ярких достижений.

Ранее посол по особым поручениям российского МИД Николай Корчунов заявил, что Россия активно развивает контакты со странами БРИКС и ШОС в арктической сфере, прорабатывается ряд двусторонних проектов в разных отраслях.

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