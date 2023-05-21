Президент России Владимир Путин поздравил российских полярников с профессиональным праздником.

Текст поздравления опубликован на сайте Кремля.

Как отметил российский лидер, благодаря компетентности и таланту российских полярников были созданы новые морские и воздушные трассы, открыты месторождения полезных ископаемых.

Кроме того, полярники внесли вклад в создание надёжной базы для решения стратегических задач развития, подчеркнул Путин.

Глава государства пожелал всем причастным к празднику ярких достижений.

Ранее посол по особым поручениям российского МИД Николай Корчунов заявил, что Россия активно развивает контакты со странами БРИКС и ШОС в арктической сфере, прорабатывается ряд двусторонних проектов в разных отраслях.