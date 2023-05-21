Путин поздравил российских полярников с профессиональным праздником
- РИА Новости
Текст поздравления опубликован на сайте Кремля.
Как отметил российский лидер, благодаря компетентности и таланту российских полярников были созданы новые морские и воздушные трассы, открыты месторождения полезных ископаемых.
Кроме того, полярники внесли вклад в создание надёжной базы для решения стратегических задач развития, подчеркнул Путин.
Глава государства пожелал всем причастным к празднику ярких достижений.
Ранее посол по особым поручениям российского МИД Николай Корчунов заявил, что Россия активно развивает контакты со странами БРИКС и ШОС в арктической сфере, прорабатывается ряд двусторонних проектов в разных отраслях.