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Министр обороны Шойгу поздравил Юнармию с семилетием со дня образования

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Замминистра обороны России — начальник Главного военно-политического управления вооружённых сил Виктор Горемыкин на итоговом концерте в учебно-методическом центре «Авангард» в рамках Всероссийского тематического форума «ЮНАРМИЯ — СемьЯ» от имени министра обороны Сергея Шойгу поздравил Юнармию с семилетием со дня образования.
Министр обороны Шойгу поздравил Юнармию с семилетием со дня образования
  • РИА Новости

«Дорогие друзья! От всей души поздравляю вас с семилетием со дня образования Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия». За это время организация стала большой и дружной семьёй, объединила почти полтора миллиона талантливых, энергичных, целеустремлённых ребят со всех уголков России, настоящих патриотов нашей Родины», — говорится в поздравлении Сергея Шойгу, которое зачитал Горемыкин.

Он подчеркнул, что члены движения реализовали множество проектов и провели сотни мероприятий.

По словам Шойгу, юнармейцы активно поддерживают военнослужащих, принимающих участие в российской специальной военной операции. Также они помогают ветеранам и бережно чтят память защитников Отечества.

Министр обороны в поздравлении подчеркнул, что Юнармия продолжает развиваться и вносит весомый вклад в формирование у молодого поколения россиян высокого патриотического сознания и гражданской ответственности.

В свою очередь, Горемыкин пожелал молодым людям плодотворной деятельности, ярких впечатлений, здоровья и успехов.

28 мая юнармейцы со всех регионов России собрались на торжественном мероприятии, посвящённом седьмой годовщине основания движения. 

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