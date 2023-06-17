Число госпитализированных после разрушения Каховской ГЭС в Херсонской области достигло 103
- РИА Новости
«В лечебные учреждения с начала введения режима ЧС госпитализированы 103 человека», — написал он в Telegram.
Ранее Сальдо заявил, что количество погибших после ЧП на Каховской ГЭС в Херсонской области возросло до 25.
11 июня власти Херсонской области подписали указ о выплатах для жителей региона, пострадавших при чрезвычайных ситуациях природного или техногенного характера.
Президент России Владимир Путин поручил премьер-министру Михаилу Мишустину образовать правительственную комиссию по ликвидации последствий наводнения в Херсонской области, вызванного диверсией на Каховской ГЭС.