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Число госпитализированных после разрушения Каховской ГЭС в Херсонской области достигло 103

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Число госпитализированных после разрушения Каховской ГЭС в Херсонской области увеличилось до 103. Об этом заявил врио главы региона Владимир Сальдо.
Число госпитализированных после разрушения Каховской ГЭС в Херсонской области достигло 103
  • РИА Новости

«В лечебные учреждения с начала введения режима ЧС госпитализированы 103 человека», — написал он в Telegram.

Ранее Сальдо заявил, что количество погибших после ЧП на Каховской ГЭС в Херсонской области возросло до 25.

11 июня власти Херсонской области подписали указ о выплатах для жителей региона, пострадавших при чрезвычайных ситуациях природного или техногенного характера.

Президент России Владимир Путин поручил премьер-министру Михаилу Мишустину образовать правительственную комиссию по ликвидации последствий наводнения в Херсонской области, вызванного диверсией на Каховской ГЭС.

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