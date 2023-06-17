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Депутат Госдумы Шеремет пригласил Байдена приехать в Крым на лечение

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Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет пригласил американского президента Джо Байдена приехать в Крым на лечение.
Депутат Госдумы Шеремет пригласил Байдена приехать в Крым на лечение
  • © РИА Новости / Сергей Мальгавко

Он выразил уверенность, что накопившаяся в американском лидере агрессия вызвана хроническим недомоганием.

«Байден может приехать в Крым, чтобы подлечиться. Здесь чистый воздух, современное медицинское оборудование и одни из лучших врачей в России», — цитирует РИА Новости Шеремета.

По его словам, весь мир заинтересован в здравомыслии президента США, так как он имеет доступ к ядерному оружию.

1 июня президент США упал во время торжественной церемонии выпуска курсантов. Подоспевшие охранники помогли Байдену подняться на ноги.

Как сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, Байдену не потребовалась медицинская помощь после падения на церемонии вручения дипломов.

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