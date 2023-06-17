Депутат Госдумы Шеремет пригласил Байдена приехать в Крым на лечение
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Он выразил уверенность, что накопившаяся в американском лидере агрессия вызвана хроническим недомоганием.
«Байден может приехать в Крым, чтобы подлечиться. Здесь чистый воздух, современное медицинское оборудование и одни из лучших врачей в России», — цитирует РИА Новости Шеремета.
По его словам, весь мир заинтересован в здравомыслии президента США, так как он имеет доступ к ядерному оружию.
1 июня президент США упал во время торжественной церемонии выпуска курсантов. Подоспевшие охранники помогли Байдену подняться на ноги.
Как сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, Байдену не потребовалась медицинская помощь после падения на церемонии вручения дипломов.