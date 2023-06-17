Попова: число заболевших корью в России снижается каждую неделю с начала мая
Об этом информирует РИА Новости.
«Количество заболевших корью с начала мая уменьшается практически каждую неделю», — сказала Попова.
При этом она добавила, что общее количество привитых составило уже почти миллион.
«Темпы вакцинации очень неплохие», — добавила глава Роспотребнадзора.
Ранее в Ростовской области зарегистрировали 50 случаев кори.
В конце мая Роспотребнадзор сообщил о регистрации случая кори у студента МГИМО.