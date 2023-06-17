Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Попова: число заболевших корью в России снижается каждую неделю с начала мая

Короткая ссылка
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что количество заболевших корью в России еженедельно снижается с начала мая.

Об этом информирует РИА Новости.

«Количество заболевших корью с начала мая уменьшается практически каждую неделю», — сказала Попова.

При этом она добавила, что общее количество привитых составило уже почти миллион.

«Темпы вакцинации очень неплохие», — добавила глава Роспотребнадзора.

Ранее в Ростовской области зарегистрировали 50 случаев кори.

В конце мая Роспотребнадзор сообщил о регистрации случая кори у студента МГИМО.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить