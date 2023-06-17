Попова: число заболевших корью в России снижается каждую неделю с начала мая

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что количество заболевших корью в России еженедельно снижается с начала мая.

Об этом информирует РИА Новости.

«Количество заболевших корью с начала мая уменьшается практически каждую неделю», — сказала Попова.

При этом она добавила, что общее количество привитых составило уже почти миллион.

«Темпы вакцинации очень неплохие», — добавила глава Роспотребнадзора.

Ранее в Ростовской области зарегистрировали 50 случаев кори.

В конце мая Роспотребнадзор сообщил о регистрации случая кори у студента МГИМО.