В Ростовской области зарегистрировали пятьдесят случаев кори
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Об этом рассказал замминистра региональной политики и массовых коммуникаций Сергей Тюрин.
«В настоящее время в Ростовской области зарегистрировано 50 случаев лабораторно подтверждённой кори, 22 из которых являются завозными», — цитирует его РИА Новости.
По его словам, в регион поступило более 20 тыс. доз вакцины против кори для иммунизации взрослого населения, а также более 9 тыс. доз — для иммунизации детей.
Препарат распределили в государственные медорганизации всех городов и районов региона.
Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков в беседе с НСН заявил о важности вакцинации от кори.