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В Ростовской области зарегистрировали пятьдесят случаев кори

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В Ростовской области зарегистрировали пятьдесят случаев кори, в том числе 22 — завозных.
В Ростовской области зарегистрировали пятьдесят случаев кори
  • Gettyimages.ru

Об этом рассказал замминистра региональной политики и массовых коммуникаций Сергей Тюрин.

«В настоящее время в Ростовской области зарегистрировано 50 случаев лабораторно подтверждённой кори, 22 из которых являются завозными», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, в регион поступило более 20 тыс. доз вакцины против кори для иммунизации взрослого населения, а также более 9 тыс. доз — для иммунизации детей.

Препарат распределили в государственные медорганизации всех городов и районов региона.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков в беседе с НСН заявил о важности вакцинации от кори.

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