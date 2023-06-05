В Ростовской области зарегистрировали пятьдесят случаев кори, в том числе 22 — завозных.

Об этом рассказал замминистра региональной политики и массовых коммуникаций Сергей Тюрин.

«В настоящее время в Ростовской области зарегистрировано 50 случаев лабораторно подтверждённой кори, 22 из которых являются завозными», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, в регион поступило более 20 тыс. доз вакцины против кори для иммунизации взрослого населения, а также более 9 тыс. доз — для иммунизации детей.

Препарат распределили в государственные медорганизации всех городов и районов региона.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков в беседе с НСН заявил о важности вакцинации от кори.