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Роспотребнадзор сообщил о регистрации случая кори у студента МГИМО

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Роспотребнадзор сообщил о регистрации случая кори у студента Института международных отношений и управления МГИМО (У) МИД России.
Роспотребнадзор сообщил о регистрации случая кори у студента МГИМО
  • © РИА Новости / Владимир Песня

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на управление Роспотребнадзора по Москве. 

В связи с произошедшим начато эпидемиологическое расследование.

Отмечается, что специалисты определили круг контактных лиц и приняли исчерпывающие меры для недопущения распространения заболевания.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о стабилизации ситуации с корью в России. 

По словам главы Роспотребнадзора, если учитывать данные «неделя к неделе», то зафиксировано уменьшение числа зарегистрированных случаев кори в два раза.

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