Роспотребнадзор сообщил о регистрации случая кори у студента МГИМО

Роспотребнадзор сообщил о регистрации случая кори у студента Института международных отношений и управления МГИМО (У) МИД России.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на управление Роспотребнадзора по Москве.

В связи с произошедшим начато эпидемиологическое расследование.

Отмечается, что специалисты определили круг контактных лиц и приняли исчерпывающие меры для недопущения распространения заболевания.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о стабилизации ситуации с корью в России.

По словам главы Роспотребнадзора, если учитывать данные «неделя к неделе», то зафиксировано уменьшение числа зарегистрированных случаев кори в два раза.