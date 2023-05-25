Роспотребнадзор сообщил о регистрации случая кори у студента МГИМО
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Об этом информирует ТАСС со ссылкой на управление Роспотребнадзора по Москве.
В связи с произошедшим начато эпидемиологическое расследование.
Отмечается, что специалисты определили круг контактных лиц и приняли исчерпывающие меры для недопущения распространения заболевания.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о стабилизации ситуации с корью в России.
По словам главы Роспотребнадзора, если учитывать данные «неделя к неделе», то зафиксировано уменьшение числа зарегистрированных случаев кори в два раза.