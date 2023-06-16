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Врач Неронов посоветовал есть каши и овощи для профилактики аппендицита

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Врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) доктор медицинских наук Владимир Неронов рассказал о мерах профилактики аппендицита.
Врач Неронов посоветовал есть каши и овощи для профилактики аппендицита
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В беседе с РИАМО специалист посоветовал следить за питанием и гигиеной, чтобы избежать патологий.

«Старайтесь не переедать. Не допускайте попадания в пищу косточек, скорлупок и иных твёрдых инородных предметов. Включайте в меню больше каш, продуктов с высоким содержанием клетчатки, овощей», — сказал Неронов.

По его словам, спровоцировать аппендицит могут многие факторы, включая воздействие аллергенов, микроорганизмов и вирусов.

Ранее врач-диетолог Марият Мухина в беседе с Nation News рассказала, как питаться людям после 50 лет, чтобы сохранить здоровье.

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