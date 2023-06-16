Врач Неронов: злоупотребление жирной пищей и алкоголем ведёт к панкреатиту
- Gettyimages.ru
«Если вы позволяете себе лишнее за столом, это отражается на поджелудочной железе. Она выделяет большое количество ферментов, которые должны расщеплять жировые клетки», — объяснил специалист в беседе с РИАМО.
По его словам, переизбыток этих ферментов ведёт к повреждению стенок желудка.
Признаками панкреатита являются сильные, резкие боли в верхней части живота, отдающие в левый бок и спину, рвота и температура, сообщил Неронов.
В этом случае он посоветовал приложить к животу холод и вызывать врача.
Ранее диетолог и специалист в области правильного питания Наталья Лазуренко в беседе с Inforeactor рассказала, что сбалансированное питание и комплексные медицинские обследования помогут избежать анорексии.