Врач Игнатикова посоветовала проверять срок годности на упаковках крафтовых напитков
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При покупке крафтовых лимонадов или кваса необходимо обращать внимание на сроки годности продукта, предупредила врач в интервью Радио Sputnik.
Последствия для здоровья могут наступить, если продукт просрочен или хранился неправильно.
«В первую очередь от этого могут пострадать органы пищеварения: может обостриться гастрит, язвенная болезнь, могут возникнуть заболевания печени, например гепатит. Если это разливные напитки, то продавцы могут не соблюдать меры гигиены — мытьё рук, обеззараживание посуды. Это может усугубить ситуацию», — отметила Игнатикова.
Ранее диетолог Наталья Нефёдова в разговоре с Nation News предупредила, что некоторые производители добавляют в ягоды и фрукты антибиотики, чтобы продукты дольше оставались свежими. По её словам, такие товары могут нанести вред здоровью.