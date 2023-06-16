Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Врач Игнатикова посоветовала проверять срок годности на упаковках крафтовых напитков

Короткая ссылка
Врач-терапевт, диетолог Елена Игнатикова рассказала, что летом некоторые прохладительные напитки могут причинить вред здоровью. Речь о крафтовых, натуральных продуктах, уточнила специалист.
Врач Игнатикова посоветовала проверять срок годности на упаковках крафтовых напитков
  • Gettyimages.ru

При покупке крафтовых лимонадов или кваса необходимо обращать внимание на сроки годности продукта, предупредила врач в интервью Радио Sputnik.

Последствия для здоровья могут наступить, если продукт просрочен или хранился неправильно.

«В первую очередь от этого могут пострадать органы пищеварения: может обостриться гастрит, язвенная болезнь, могут возникнуть заболевания печени, например гепатит. Если это разливные напитки, то продавцы могут не соблюдать меры гигиены — мытьё рук, обеззараживание посуды. Это может усугубить ситуацию», — отметила Игнатикова.

Ранее диетолог Наталья Нефёдова в разговоре с Nation News предупредила, что некоторые производители добавляют в ягоды и фрукты антибиотики, чтобы продукты дольше оставались свежими. По её словам, такие товары могут нанести вред здоровью.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить