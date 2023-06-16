Врач Игнатикова посоветовала проверять срок годности на упаковках крафтовых напитков

Врач-терапевт, диетолог Елена Игнатикова рассказала, что летом некоторые прохладительные напитки могут причинить вред здоровью. Речь о крафтовых, натуральных продуктах, уточнила специалист.

При покупке крафтовых лимонадов или кваса необходимо обращать внимание на сроки годности продукта, предупредила врач в интервью Радио Sputnik.

Последствия для здоровья могут наступить, если продукт просрочен или хранился неправильно.

«В первую очередь от этого могут пострадать органы пищеварения: может обостриться гастрит, язвенная болезнь, могут возникнуть заболевания печени, например гепатит. Если это разливные напитки, то продавцы могут не соблюдать меры гигиены — мытьё рук, обеззараживание посуды. Это может усугубить ситуацию», — отметила Игнатикова.

Ранее диетолог Наталья Нефёдова в разговоре с Nation News предупредила, что некоторые производители добавляют в ягоды и фрукты антибиотики, чтобы продукты дольше оставались свежими. По её словам, такие товары могут нанести вред здоровью.