Диетолог Гинзбург рассказал о пользе морской соли

Врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал о полезных свойствах пищевой морской соли.

Об этом сообщает «Москва 24».

По словам врача, в морской соли, помимо хлорида натрия, содержатся соли магния и калия.

«Калий несколько замедляет работу сердца, снижает вероятность аритмии. Магний обладает теми же самыми эффектами плюс еще гармонизирующе действует на головной мозг, а также регулирует работу кишечника и желчного пузыря», — прокомментировал Гинзбург.

Однако врач предупредил, что в день можно употреблять не более 5 г продукта.

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