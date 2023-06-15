Гастроэнтеролог Свиридова посоветовала отказаться от зелёного чая при болезнях ЖКТ

Врач-гастроэнтеролог, заведующая терапевтическим отделением ЦКБ РЖД-Медицина Анна Свиридова рекомендовала не пить зелёный чай при беременности и некоторых заболеваниях.

Напиток не рекомендуется употреблять людям с пониженным артериальным давлением, с железодефицитной анемией и остеопорозом, так как содержащийся в нём танин тормозит всасывание железа, кальция и магния в тонком кишечнике, объяснила врач в беседе с «Газетой.Ru».

Также зелёный чай не рекомендуется пить беременным, поскольку танин препятствует всасыванию фолиевой кислоты, которая необходима для правильного развития нервной системы у плода, уточнила Свиридова.

Зелёный чай повышает кислотность желудочного сока, поэтому его нельзя пить пациентам, страдающим гастритами, язвенной или рефлюксной болезнью, заключила она.

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