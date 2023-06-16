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В каждой одиннадцатой компании в России есть работающие из-за рубежа сотрудники

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Ангелина Шурпина
О наличии дистанционных сотрудников, работающих из-за рубежа, рассказали 9% работодателей в России. Таковы результаты опроса, проведённого сервисом по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, которые имеются в распоряжении RT.
В каждой одиннадцатой компании в России есть работающие из-за рубежа сотрудники
  • Gettyimages.ru
  • © NoSystem images

В целом же, как уточняется в исследовании, работники на удалёнке, как находящиеся в России, так и за её пределами, есть сегодня в 36% предприятий и организаций.

Причём в двух из трёх таких компаний дистанционного персонала осталось мало: менее 10% от штатной численности, выяснили аналитики сервиса. 

По словам представителей компаний, на удалёнке из России и зарубежья чаще всего трудятся IT-специалисты и дизайнеры.

Всего в опросе приняли участие представители 1 тыс. компаний из всех округов страны.

Ранее стало известно, что в течение последнего года повышение зарплат сотрудников провели в 77% российских компаний. Чаще всего о недавнем повышении зарплат рассказывали работодатели из сферы логистики, производства и услуг.

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