Врач Альмасри: до появления первых симптомов ротавируса проходит от 12 часов до трёх-пяти дней

Врач-педиатр лаборатории «Гемотест» Надежда Альмасри рассказала в беседе с RT, что ротавирусный гастроэнтерит — самая частая причина рвоты и диареи у детей и взрослых. При этом, по её словам, обычно люди подхватывают инфекцию при купании в прудах, озёрах и бассейнах.

«Также заразиться можно, просто прикоснувшись к дверной ручке, крану или выключателю в туалете, которых до этого касался инфицированный. Такое часто случается на отдыхе, поэтому в большом числе заболевших нет ничего удивительного. Реже вирус остаётся на плохо вымытых фруктах или в несвежей пище», — объяснила педиатр.

До появления первых симптомов обычно проходит от 12 часов до трёх-пяти дней, предупредила специалист.

«Это инкубационный период болезни, жалоб во время него обычно нет. Затем появляются характерные признаки ротавирусной инфекции — температура выше 39 °С, рвота, водянистая диарея и крутящая боль в животе. Из-за лихорадки ротавирусную инфекцию нередко называют кишечным гриппом. Кроме рвоты и диареи, симптомы и правда схожи с ОРВИ: головная боль, вялость, насморк, боль в горле», — уточнила врач.

Лечение ротавирусной инфекции будет зависеть от тяжести заболевания, симптомов и осложнений.

«Для восстановления водно-электролитного баланса обычно назначают оральную регидратацию — приём специальных растворов, содержащих глюкозу и минеральные соли. В более тяжёлых случаях подключают инфузионную терапию и вводят растворы капельно в вену. Кроме того, для лечения применяют симптоматические средства: от диареи, рвоты, а также адсорбенты, собирающие вирусные токсины, и пробиотики для восстановления баланса нормальной кишечной микрофлоры. Чтобы ускорить выздоровление, нужно обязательно соблюдать щадящую диету», — предупредила Альмасри.

Взрослые обычно легко справляются с инфекцией и выздоравливают в среднем за три — семь дней, а у детей заболевание может привести к тяжёлым последствиям. Обезопасить себя и ребёнка от заражения помогают правила гигиены, объяснила собеседница RT.

«На отдыхе взрослым и детям следует не забывать мыть руки под тёплой проточной водой с мылом. Особенно важно делать это после возвращения с улицы, игр на пляже, посещения туалета, а также перед приготовлением и приёмом пищи. Кроме того, важно всегда хорошо промывать овощи, фрукты и зелень перед употреблением, а готовую еду хранить только в холодильнике. Дело в том, что даже при комнатной температуре бактерии в ней размножаются примерно за два часа, а в жару их количество может достичь опасного уровня ещё раньше. По этой же причине не стоит брать с собой готовую еду на пляж, если у вас нет возможности поместить её в термосумку», — предупредила врач.

Для детей есть ещё один эффективный способ профилактики — вакцинация. Она не защищает от болезни насовсем, однако помогает не допустить тяжёлых осложнений.

«Прививку от ротавирусной инфекции делают в два или три этапа, сроки введения различаются для разных вакцин. Препарат капают под язык детям в возрасте двух, четырёх и шести месяцев или в возрасте двух и четырёх месяцев. Вакцинацию обязательно нужно завершить до достижения ребёнком восьмимесячного возраста», — заключила эксперт.

Ранее Екатерина Кашух, врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук, эксперт лаборатории «Гемотест», рассказала в беседе с RT, что в жару употребление воды рекомендуют увеличить до 70—80 мл на 1 кг и даже до 100 мл, если человек испытывает физические нагрузки.