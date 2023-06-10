Врач Кашух: в жару употребление воды рекомендуют увеличить до 70—80 мл на 1 кг массы тела

Екатерина Кашух, врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук, эксперт лаборатории «Гемотест», рассказала в беседе с RT, что в жару употребление воды рекомендуют увеличить до 70—80 мл на 1 кг и даже до 100 мл, если человек испытывает физические нагрузки.

Как подчеркнула специалист, когда человек теряет 2% жидкости, он чувствует жажду, а при потере 5% начинается обезвоживание.

Она добавила, что основные признаки этого состояния — сухость во рту и отсутствие слюны, бледность, слабость и ухудшение самочувствия.

«При обезвоживании моча становится более концентрированной и приобретает темно-жёлтый оттенок. В жару риск обезвоживания возрастает, потому что организм быстрее теряет жидкость. Поэтому так важно вовремя её восполнять. Для утоления жажды лучше всего подходит обычная чистая вода комнатной температуры. Нормы употребления жидкости индивидуальны, ориентироваться нужно прежде всего на самочувствие и желание», — посоветовала врач.

Кашух напомнила, что по классической формуле потребности организма в воде на 1 кг массы тела в сутки должно приходиться 30—40 мл жидкости.

«В жару употребление воды рекомендуют увеличить до 70—80 мл на 1 кг и даже до 100 мл, если человек испытывает физические нагрузки. Об этих рекомендациях стоит помнить, но выпивать положенные литры через силу, если ощущения жажды и признаков нехватки жидкости нет, не стоит», — порекомендовала собеседница RT.

Наряду с водой в жару можно употреблять минералку и изотоники — они помогают восполнить минеральные вещества (прежде всего калий, натрий и хлор), которые человек теряет с потом, заявила эксперт.

«Также для утоления жажды подойдут свежевыжатые соки, разбавленные водой, домашние компоты, морсы, лимонады, зелёный чай», — заключила врач.

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