Врач Шилова посоветовала не выбирать стеклянные солнцезащитные очки

Офтальмолог, профессор, доктор медицинских наук, эксперт по лазерной и интраокулярной коррекции зрения Татьяна Шилова рассказала в беседе с RT, как выбрать солнцезащитные очки, а также напомнила о необходимости носить их детям.

По её словам, предпочтение лучше отдать пластику, а не стеклу.

«Стекло более травмоопасно, а пластик на сегодняшний день даёт возможность получить линзу тонкую, высокого качества. Но, конечно, она должна содержать необходимые ультрафиолетовые фильтры, которые задерживают ту длину волны, которая в данном месте будет являться повреждающим фактором», — пояснила эксперт телеканала «Доктор».

Например, для городской среды — это очки с одной длиной волны, защитой от ультрафиолета, в горах — это более высокая энергетическая компонента, ультрафиолетовое излучение коротковолнового спектра, порядка 300—350 нанометров.

Это, как пояснила эксперт, более жёсткая компонента ультрафиолетового излучения, поэтому эти линзы должны обязательно содержать такую защиту. Если её нет, то пластик не защищает от ультрафиолетового света. А обычное стекло защищает.

Поэтому у людей, которые пользуются медицинской оптикой, всегда возникает проблема ношения солнцезащитных очков.

«Для таких пациентов контактные линзы не являются защитным средством и более рискованны. Для этого на сегодняшний день есть лазерная коррекция зрения, тогда человек сможет пользоваться традиционными солнцезащитными очками. После лазерной коррекции медицинские очки уже не нужны. Кроме того, разные компоненты ультрафиолетового света проникают на разную глубину», — отметила эксперт.

Она напомнила, что очки нужны как детям, так и взрослым, и они должны быть подобраны в профессиональной оптике.

Ранее онколог Юлия Вахабова посоветовала проводить на открытом солнце не более 15 минут в день.