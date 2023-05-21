Онколог Вахабова посоветовала проводить на открытом солнце не более 15 минут в день

Юлия Вахабова, к. м. н., врач-онколог Института онкологии Европейского медицинского центра, рассказала в беседе с RT, что безопасное время пребывания на открытом солнце составляет не более 15 минут в день, но продлить этот срок можно с помощью солнцезащитных средств.

По её словам, активная солнечная радиация может способствовать образованию злокачественной опухоли кожи — меланомы.

«В России этот вид рака не является распространённым, но в последние годы во всём мире отмечается тенденция к увеличению количества случаев. В зоне риска находятся все, кто так или иначе злоупотребляет солнечными ваннами. При этом не имеет значения, естественное это солнце или солярий. Безопасное время пребывания на открытом солнце — не более 15 минут в день. Продлить этот срок можно с помощью солнцезащитных средств. Людям со светлой, чувствительной кожей и детям рекомендуется выбирать SPF не ниже 50», — объяснила эксперт.

Она добавила, что не рекомендуется находиться на солнце в часы, когда оно наиболее активно, то есть с 11:00 до 16:00.

«Существует заблуждение, что людям со смуглой кожей не надо использовать солнцезащитные средства, но это не так. Цвет кожи никак не влияет на риск образования меланомы. Поэтому пользоваться солнцезащитной косметикой надо абсолютно всем. Также не стоит забывать, что на тюбике каждого средства указан период его действия, поэтому средство надо регулярно обновлять в соответствии с рекомендациями», — заявила собеседница RT.

Кроме того, она предупредила, что любой человек, который за свою жизнь получил троекратный солнечный ожог, уже находится в зоне риска.

«Чем чаще кожа подвергается солнечным ожогам, тем этот риск выше, поэтому лучше такого не допускать. Огромная проблема с использованием солнцезащитной косметики у российских мужчин. Они просто ей не пользуются под влиянием различных стереотипов. Тем не менее меланома не делает различий по половому признаку и поражает как женщин, так и мужчин», — подчеркнула врач.

Каждому человеку, который любит солнце, рекомендуется периодически — раз в полгода-год — посещать дерматолога, добавила Вахабова.

«Есть такое исследование FotoFinder — по-другому называется «паспорт кожи». Это самый передовой на сегодняшний день метод исследования всех новообразований, которые есть на коже. Также к врачу стоит обратиться, если вы заметили, что ваша привычная родинка изменила форму, цвет, увеличилась в размерах, начала чесаться, кровоточить, доставлять неприятные ощущения. Иногда это может быть связано с травмами, но иногда может говорить о развитии онкологического заболевания», — заключила она.

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