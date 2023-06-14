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Два человека пострадали при обстреле ВСУ деревни в Брянской области

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Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о двух пострадавших при обстреле деревни Грудской Севского района со стороны ВСУ.
Два человека пострадали при обстреле ВСУ деревни в Брянской области
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

«В результате миномётного обстрела пострадали два человека. Бригадой скорой помощи они доставлены в районную больницу», — сообщил он.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о необходимости отодвигать военную инфраструктуру ВСУ для безопасности регионов.

Российский лидер Владимир Путин отметил, что, если прилёты с Украины продолжатся, будет рассмотрен вопрос создания на украинской территории санитарной зоны.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что санитарная зона на Украине, вероятно, будет проходить по границам Львова, учитывая то, что Запад поставляет Киеву всё более дальнобойные виды оружия.

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